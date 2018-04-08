Киев получит от МВФ меньше, чем хотел

Министерство экономического развития Украины опубликовало размер планируемого в 2018 году транша от Международного валютного фонда . Ранее Украина ожидала получить от МВФ 3,5 миллиарда долларов, но в итоге получит лишь 1,5 миллиарда.

Урезаны суммы и траншей на ближайшие годы, пишет РИА Новости . В 2019 году — 2 миллиарда долларов вместо 4,4 миллиарда, в 2020 — 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда), в 2021 — один миллиард.

По ожиданиям премьер-министра Украины Владимир Гройсман , пятый перевод денег от МВФ состоится в первой половине этого года.

МВФ требует от Украины поднять цены на газ для населения. Украина не стала этого делать зимой 2017-2018 годов, но правительство готовит новую формулу цены со следующего отопительного сезона.