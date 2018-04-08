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Киев получит от МВФ меньше, чем хотел
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Киев получит от МВФ меньше, чем хотел 

Вести.Ru 35 минут назад
Министерство экономического развития Украины опубликовало размер планируемого в 2018 году транша от Международного валютного фонда. Ранее Украина ожидала получить от МВФ 3,5 миллиарда долларов, но в итоге получит лишь 1,5 миллиарда.
Урезаны суммы и траншей на ближайшие годы, пишет РИА Новости. В 2019 году — 2 миллиарда долларов вместо 4,4 миллиарда, в 2020 — 1,5 миллиарда (ранее — 3,3 миллиарда), в 2021 — один миллиард.
По ожиданиям премьер-министра Украины Владимир Гройсман, пятый перевод денег от МВФ состоится в первой половине этого года.
МВФ требует от Украины поднять цены на газ для населения. Украина не стала этого делать зимой 2017-2018 годов, но правительство готовит новую формулу цены со следующего отопительного сезона.
Глава МВД Украины Арсен Аваков предупредил, что при повышении стоимости газа «народ поднимется и сметет власть».
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