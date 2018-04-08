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США усиливают своё присутствие в сирийском Манбидже
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США усиливают своё присутствие в сирийском Манбидже 

Рамблер 1 час назад
Возглавляемые США коалиционные силы укрепляют своё присутствие в районе сирийского города Манбидж. Об этом RT рассказали представители Демократических сил Сирии. По их словам, действия коалиции связаны с угрозой со стороны Турции.
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