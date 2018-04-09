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В Пентагоне не исключили возможности военных действий США в отношении Сирии
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В Пентагоне не исключили возможности военных действий США в отношении Сирии
ТАСС
2 часа назад
Фото:
Парламентская газета
Комментарии
Глава
Пентагона
не исключил возможности военных действий
США
в отношении
Сирии
после сообщений о применении химоружия —
Reuters
.
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