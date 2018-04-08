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Возможная химатака в Сирии требует ответа мирового сообщества, заявили США
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Возможная химатака в Сирии требует ответа мирового сообщества, заявили США
РИА Новости
14 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
США
ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ВОЗМОЖНАЯ ХИМАТАКА В СИРИЙСКОЙ
ДУМЕ
ТРЕБУЕТ ОТВЕТА СО СТОРОНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА —
ГОСДЕП
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