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Возможная химатака в Сирии требует ответа мирового сообщества, заявили США
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Возможная химатака в Сирии требует ответа мирового сообщества, заявили США 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: РИА Новости
США ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО ВОЗМОЖНАЯ ХИМАТАКА В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ ТРЕБУЕТ ОТВЕТА СО СТОРОНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА — ГОСДЕП
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