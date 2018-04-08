В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар

Об этом сообщает Reuters.

По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.

"Пожар в Trump Tower потушен. Был небольшой (хорошо построенное здание). Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!", — написал Трамп в твиттере.