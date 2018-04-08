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В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар
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В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошел пожар 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает Reuters.
По данным полиции, пожар произошел на 50-м этаже. Причина возгорания неизвестна, однако в полиции сообщили, что присвоили ему 4 степень опасности.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что пожар в небоскребе потушен.
"Пожар в Trump Tower потушен. Был небольшой (хорошо построенное здание). Пожарные проделали замечательную работу. Спасибо!", — написал Трамп в твиттере.
В январе два человека получили травмы в результате пожара в Трамп-тауэр на Манхэттене. Пожар в небоскребе, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа, начался на крыше 202-метрового здания из-за короткого замыкания в одной из вентиляционных башен.
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