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США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в Сирии
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США обеспокоены сообщениями о применении химоружия в Сирии 

РИА Новости 40 минут назад
США ОБЕСПОКОЕНЫ СООБЩЕНИЯМИ О ПРИМЕНЕНИИ ХИМОРУЖИЯ В СИРИЙСКОЙ ДУМЕ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПА РИА НОВОСТИ
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