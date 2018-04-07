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Коалиция против Турции: США усиливают своё присутствие в сирийском Манбидже
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Коалиция против Турции: США усиливают своё присутствие в сирийском Манбидже
RT на русском
19 минут назад
Фото:
RT на русском
Комментарии
Возглавляемые
США
коалиционные силы укрепляют своё присутствие в районе сирийского
города Манбидж
. Об этом RT рассказали представители Демократических сил
Сирии
. По их словам, действия коалиции связаны с угрозой со стороны
Турции
.
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