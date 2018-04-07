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В ЦРУ не стали комментировать сообщения о прямых переговорах с КНДР
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В ЦРУ не стали комментировать сообщения о прямых переговорах с КНДР 

РИА Новости 22 минуты назад
ВАШИНГТОН, 7 апр — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США не комментирует сообщения о секретных прямых переговорах США с КНДР, сказал РИА Новости представитель разведывательного ведомства.
"ЦРУ отказалось комментировать", — сказал представитель.
Ранее СМИ сообщили, что США и КНДР ведут прямые переговоры в преддверии саммита лидеров двух стран по линии ЦРУ.
КНДР предлагает провести саммит с США в Пхеньяне, обсуждается также столица Монголии Улан-Батор, сообщили СМИ. Также телеканал сообщил, что представители США и КНДР встречались в третьей стране, но не уточнил, в какой именно.
Ранее Белый дом объявил, что саммит президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится до мая 2018 года.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>
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