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ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки
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ВСУ обстреляли территорию ЛНР два раза за сутки, заявили в республике 

РИА Новости 8 апреля 2018
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
"За прошедшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП-1, автоматические гранатометы станковые (АГС) и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы Калиново-Борщеватого и Калиновки. Всего по территории республики было выпущено около 20 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших нет", — уточнили в оборонном ведомстве республики.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 38 раз открывали огонь по их позициям.
Как сообщает в четверг пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "38 обстрелов позиций украинских защитников". "Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", — уточняется в сообщении.
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