Макмастер: США и союзники заставили Россию заплатить за её дестабилизирующие действия

Экс-советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер заявил, что Соединённые Штаты совместно с союзниками «заставили Россию заплатить за дестабилизирующие действия». Также он пожелал успехов своему приемнику Джону Болтону «Соединённые Штаты и наши союзники заставили Россию заплатить за её дестабилизирующие действия, при этом оставляя дверь открытой для будущего сотрудничества», — приводит слова Макмастера РИА Новости По его словам, европейские союзники «откликнулись на призыв президента», а также стали тратить больше на безопасность в рамках НАТО «Я очень горжусь той жизненно важной ролью, которую сыграл Совет национальной безопасности в восстановлении стратегического влияния Америки», — говорится в заявлении экс-советника, распространённом Белым домом. Ранее сообщалось, что новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен отправить в отставку ряд сотрудников Совета национальной безопасности. Трамп объявил, что Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.