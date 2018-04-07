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Макмастер: США и союзники заставили Россию заплатить за её дестабилизирующие действия
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Макмастер: США и союзники заставили Россию заплатить за её дестабилизирующие действия 

RT на русском 1 час назад
Экс-советник по национальной безопасности президента США Герберт Макмастер заявил, что Соединённые Штаты совместно с союзниками «заставили Россию заплатить за дестабилизирующие действия». Также он пожелал успехов своему приемнику Джону Болтону.
«Соединённые Штаты и наши союзники заставили Россию заплатить за её дестабилизирующие действия, при этом оставляя дверь открытой для будущего сотрудничества», — приводит слова Макмастера РИА Новости.
По его словам, европейские союзники «откликнулись на призыв президента», а также стали тратить больше на безопасность в рамках НАТО.
«Я очень горжусь той жизненно важной ролью, которую сыграл Совет национальной безопасности в восстановлении стратегического влияния Америки», — говорится в заявлении экс-советника, распространённом Белым домом.
Ранее сообщалось, что новый советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон намерен отправить в отставку ряд сотрудников Совета национальной безопасности.
Трамп объявил, что Джон Болтон сменит Герберта Макмастера на посту советника президента по национальной безопасности.
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