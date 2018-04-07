Помощник Трампа по нацбезопасности сдал дела преемнику

"Днем в пятницу генерал-лейтенант Герберт Макмастер провел с Джоном Болтоном последнюю встречу, связанную с передачей дел. Вслед за этим Макмастер и его семья были приняты президентом Дональдом Трампом , который поблагодарил Макмастера за его работу в качестве помощника по национальной безопасности", — говорится в распространенном заявлении.

Белый дом также распространил отдельное заявление самого Макмастера, в котором он привел некоторые примеры «внешнеполитических достижений» Трампа в течение его первого года нахождения у власти. «Это новый подход в отношении Северной Кореи , предполагающий оказание максимального давления на Пхеньян и тесную координацию в этих целях с нашими союзниками и партнерами, в том числе с Китаем . Наш реалистичный подход к Китаю, признающий, что мы должны противостоять китайской экономической агрессии

США и наши союзники добились того, что Россия платит высокую цену за свои дестабилизирующие действия, и в то же время мы оставляем дверь открытой для будущего сотрудничества», — указал генерал.

Трамп 23 марта использовал Twitter, чтобы объявить об отставке Макмастера и назначении на этот пост Болтона.

Макмастер стал помощником по нацбезопасности после того, как в феврале 2017 года был вынужден уйти в отставку Майкл Флинн . Назначение на эту должность не требует утверждения в Сенате Конгресса США