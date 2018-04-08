МИД пообещал ответить на новые американские санкции

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США не решатся на серьезную операцию в Сирии, считает Климов

В Иране назвали заявление США по химатакам в Сирии заговором против Асада

Украина получит от МВФ меньше, чем планировалось