Кандидаты в президенты Азербайджана представляют предвыборные платформы

Азербайджан готовится к выборам президента. Кандидаты представляют свои предвыборные платформы.

Так, жители Пираллахинскоого района собрались, чтобы поддержать своего кандидата. Все они намерены проголосовать за действующего главу государства Ильхама Алиева

«Мы собрались в поддержку нашего кандидата, господина Ильхама Алиева. Я думаю, что большинство населения поддерживает политический курс, который проходит сейчас, и мы будем голосовать за нашего президента», — заявил ректор Азербайджанского педагогического университета Джафар Джафаров.

А в Низаминском районе прошла агитационная кампания партии «Новый Азербайджан». Участники акции тоже отметили большую роль лидера государства в развитии республики.

Выборы президента состоятся в Азербайджане 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов.

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