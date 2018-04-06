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Кандидаты в президенты Азербайджана представляют предвыборные платформы
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Кандидаты в президенты Азербайджана представляют предвыборные платформы 

Мир24 29 минут назад
Азербайджан готовится к выборам президента. Кандидаты представляют свои предвыборные платформы.
Так, жители Пираллахинскоого района собрались, чтобы поддержать своего кандидата. Все они намерены проголосовать за действующего главу государства Ильхама Алиева.
«Мы собрались в поддержку нашего кандидата, господина Ильхама Алиева. Я думаю, что большинство населения поддерживает политический курс, который проходит сейчас, и мы будем голосовать за нашего президента», — заявил ректор Азербайджанского педагогического университета Джафар Джафаров.
А в Низаминском районе прошла агитационная кампания партии «Новый Азербайджан». Участники акции тоже отметили большую роль лидера государства в развитии республики.
Выборы президента состоятся в Азербайджане 11 апреля. В них будут участвовать восемь официально зарегистрированных кандидатов.
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