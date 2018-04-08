Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось

Последующие транши также окажутся меньше: в 2019 году — 2 миллиарда вместо 4,4 миллиарда, в 2020 году — 1,5 вместо 3,3. На 2021 год, согласно последним данным, запланирован лишь 1 миллиард. При этом Украина до сиз пор не получила пятый транш от МВФ, который должен был быть переведен Киеву еще в 2017 году.

Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с украинскими властями является повышение цен на газ для населения. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, новая формула может быть утверждена со следующего отопительного сезона.