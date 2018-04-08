Украина получит от МВФ меньше денег, чем планировалось 

Украина получит в этом году от Международного валютного фонда меньше денег, чем предполагалось ранее. Как пишут местные СМИ со ссылкой на министерство экономического развития, Киеву достанется лишь 1,5 миллиарда долларов вместо 3,5 миллиарда.
Последующие транши также окажутся меньше: в 2019 году — 2 миллиарда вместо 4,4 миллиарда, в 2020 году — 1,5 вместо 3,3. На 2021 год, согласно последним данным, запланирован лишь 1 миллиард. При этом Украина до сиз пор не получила пятый транш от МВФ, который должен был быть переведен Киеву еще в 2017 году.
Одним из требований фонда для продолжения сотрудничества с украинскими властями является повышение цен на газ для населения. По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, новая формула может быть утверждена со следующего отопительного сезона.
Как напоминает РИА Новости, четырехлетняя программа помощи предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов, в августе того же года второй — на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в один миллиард долларов каждый.