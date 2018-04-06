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Посольство России: новые санкции США направлены против российского народа
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Посольство России: новые санкции США направлены против российского народа 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: НОВЫЕ САНКЦИИ США, ВОПРЕКИ ЗАЯВЛЕНИЯМ ВАШИНГТОНА, НАПРАВЛЕНЫ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО НАРОДА — ПОСОЛЬСТВО РФ
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