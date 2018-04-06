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Володин: новые санкции США направлены на ослабление российской экономики
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Володин: новые санкции США направлены на ослабление российской экономики 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. НОВЫЕ САНКЦИИ США В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ОНИ НАПРАВЛЕНЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ РФ — СПИКЕР ГД
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