Трамп заявил, что не планирует участвовать в приеме ассоциации корреспондентов Белого дома

МОСКВА , 6 апреля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп заявил, что скорее всего не будет присутствовать на ежегодном вечере, который проводит ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, поскольку они некомпетентны. Об этом он заявил в пятницу в эфире радиостанции 77 WABC.

"Я скорее всего не буду это делать [участвовать в ужине], — сказал он. — Они [пресса] такие мерзкие, такие фальшивые, словно писатели-романисты".

Ужин в Белом доме должен состоятся 28 апреля. В прошлом году американский лидер также пропустил эту встречу с прессой.