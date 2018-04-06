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Трамп сравнил журналистов с авторами романов
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Трамп сравнил журналистов с авторами романов 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал журналистов «писателями» и сообщил, что вряд ли придет на ежегодный прием для пула Белого дома, как и в прошлом году.
"Я был на ужине с прессой несколько недель назад. И я чувствовал, что пресса была такая… ненастоящая, надуманная. Они как писатели романов, я так их и называю — писатели. Они выдумывают источники… Например, «девять источников в Белом доме» — нет девяти источников… Так что, скорее всего, я не пойду. Я не был там в прошлом году, вместо этого был на акции. И ужин был провальный", — сказал Трамп в эфире радио 77WABC в пятницу.
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