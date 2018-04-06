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Явлинский не будет баллотироваться на следующих президентских выборах
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Явлинский не будет баллотироваться на следующих президентских выборах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЯВЛИНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ИСЧЕРПАЛ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРИЗВАЛ "ЯБЛОКО" ИСКАТЬ НОВОГО КАНДИДАТА НА СЛЕДУЮЩИЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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