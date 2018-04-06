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Санкции США обрушили стоимость акций российских компаний
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Санкции США обрушили стоимость акций российских компаний 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Акции производителя алюминия En+ Group усилили падение и теряют 19%, акции Русала — 9% на фоне санкций США.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.
До этого сообщалось, что российская национальная валюта и Московская биржа отреагировали умеренным снижением на новые санкции США в отношении российских чиновников и бизнесменов.
Напомним, в пятницу, 6 апреля, минфин США объявило о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Позднее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции со стороны Вашингтона являются ответом на «дестабилизирующее поведение» России.
Ткже отмечалось, что в список санкций США по Сирии внесен «Рособоронэкспорт».
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