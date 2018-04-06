Россия не оставит без ответа санкции США, заявили в Совфеде

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В Рособоронэкспорте отреагировали на внесение в санкционный список США

В США после расширения санкций заявили, что готовы к диалогу с Россией

США сохраняют каналы связи с РФ по Украине, САР, контролю над вооружениями