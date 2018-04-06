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Россия не оставит без ответа санкции США, заявили в Совфеде
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Россия не оставит без ответа санкции США, заявили в Совфеде 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ НЕ ОСТАВИТ БЕЗ ОТВЕТА САНКЦИИ США, ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ МОГУТ КАСАТЬСЯ САМЫХ РАЗНЫХ СФЕР, ВКЛЮЧАЯ ПОЛИТИКУ, ЭКОНОМИКУ — СЕНАТОР ДЖАБАРОВ
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