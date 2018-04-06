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США сохраняют каналы связи с РФ по Украине, САР, контролю над вооружениями
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США сохраняют каналы связи с РФ по Украине, САР, контролю над вооружениями 

РИА Новости 36 минут назад
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США, несмотря на введение санкций против российских лиц и компаний, сохраняют каналы связи с Россией по ситуации на Украине, в Сирии и по контролю над вооружениями, заявил журналистам высокопоставленный чиновник американской администрации.
"Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним вопросам", — сказал чиновник.
"Как много раз говорил президент, мы хотим лучших отношений с Россией, что может произойти, только если (она) прекратит свое агрессивное поведение. Пока этого не произойдет, мы продолжим вводить санкции за агрессию", — добавил он.
США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и чиновников, а также компаний.
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