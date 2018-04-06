Алборова: Конституция Южной Осетии должна быть незыблемой 

Алборова\: Конституция Южной Осетии должна быть незыблемой8 апреля 2001 года в Южной Осетии была принята ныне действующая Конституция.
"Конституция — это основной закон государства, один из признаков государственности, юридический фундамент общественной жизни. Наша Конституция имеет прямое действие. Однако в ней есть статьи, которые не работают, потому что у нас нет законодательной базы. Это вопрос уже, конечно, к парламенту", — отметила политолог.
Кроме того, Алборова подчеркнула необходимость проработки вопросов ценза оседлости для кандидатов в президенты и депутаты, а также присвоения гражданства Южной Осетии.
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