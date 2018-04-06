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Экс-президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы
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Экс-президент Южной Кореи получила 24 года тюрьмы 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Центральный суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к 24 годам тюрьмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.
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