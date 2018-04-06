Ещё
Хейли от имени США отказалась дружить с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли от имени США отказалась дружить с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия никогда не будет другом США, заявила американский постпред при ООН Никки Хейли.
Как заявила Хейли, в США спорили о том, следует ли считать Россию другом. По мнению постпреда, «это неверный вопрос», так как Россия «никогда не будет» другом США.
«Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать», — приводит ее слова ТАСС.
Хейли заявила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно».
«Именно так должно быть», — сказала постпред.
Напомним, Хейли часто выступает с враждебными высказываниями в адрес России.
На днях лидер США Дональд Трамп заявил, что те, кто не согласен поладить с Россией — очень глупые люди, но признал, что США, возможно, не смогут наладить отношения с Москвой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия осталась крупнейшим импортером угля на Украину Украина начала оформлять электронные визы для иностранцев США определились, оставаться ли в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США290
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма113
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова13
Найдены домашние животные Скрипалей83
Трамп удваивает ставки в торговой войне с Китаем2
Видео
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение