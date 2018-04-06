Хейли от имени США отказалась дружить с Россией

Как заявила Хейли, в США спорили о том, следует ли считать Россию другом. По мнению постпреда, «это неверный вопрос», так как Россия «никогда не будет» другом США.

«Но, вместе с тем, это не означает, что мы не хотим с ними работать», — приводит ее слова ТАСС

Хейли заявила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно».

«Именно так должно быть», — сказала постпред.

Напомним, Хейли часто выступает с враждебными высказываниями в адрес России.