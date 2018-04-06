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Трамп поручил изучить возможность вдвое повысить тарифы на китайские товары
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Трамп поручил изучить возможность вдвое повысить тарифы на китайские товары 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ТРАМП ПОРУЧИЛ ИЗУЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА КИТАЙСКИЕ ТОВАРЫ ВДВОЕ, ДО $100 МЛРД — ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РИА НОВОСТИ
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