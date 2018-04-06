Президент Мексики заявил о готовности к диалогу с США

"Мы готовы к переговорам, но только на основе двустороннего уважения. Мы не будем бояться переговоров, но никогда не пойдем на переговоры от страха", — сказал Ньето.

Он также подчеркнул, что Мексика не позволит, чтобы действия в двусторонних отношениях определялись негативной риторикой.

Ранее Трамп призвал мобилизовать армию для охраны границы с Мексикой. Впоследствии в Мехико потребовали объяснить подобные планы Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости постройки стены на границе с Мексикой. По его мнению, это необходимо для укрепления рубежей США и уменьшения количества нелегальных эмигрантов в стране.