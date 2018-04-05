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Трамп заявил о нежелании предыдущих лидеров США противодействовать Китаю
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Трамп заявил о нежелании предыдущих лидеров США противодействовать Китаю 

RT на русском 45 минут назад
Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение долгих лет ни один из предыдущих американских лидеров не пытался противостоять Китаю в экономической сфере.
Об этом сообщает ABC.
«На протяжении многих лет ни один президент не хотел идти против Китая экономически. Но мы это сделаем. У нас торговый дефицит с Китаем в размере $500 млрд за прошлый год», — сказал он.
Вместе с этим Трамп добавил, что у него хорошие отношения с главой КНР Си Цзиньпином и он его уважает.
«Он мой друг и я его друг, он мне очень нравится, но он представляет Китай, а я представляю Соединённые Штаты», — добавил американский лидер.
Ранее Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», в ответ на это власти КНР объявили о введении пошлин на американские товары.
Глава Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин в беседе с НСН оценил ситуацию в отношениях США и Китая.
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