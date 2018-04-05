Трамп заявил о нежелании предыдущих лидеров США противодействовать Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение долгих лет ни один из предыдущих американских лидеров не пытался противостоять Китаю в экономической сфере.

Об этом сообщает ABC.

«На протяжении многих лет ни один президент не хотел идти против Китая экономически. Но мы это сделаем. У нас торговый дефицит с Китаем в размере $500 млрд за прошлый год», — сказал он.

Вместе с этим Трамп добавил, что у него хорошие отношения с главой КНР Си Цзиньпином и он его уважает.

«Он мой друг и я его друг, он мне очень нравится, но он представляет Китай, а я представляю Соединённые Штаты», — добавил американский лидер.

Ранее Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией Китая», в ответ на это власти КНР объявили о введении пошлин на американские товары.