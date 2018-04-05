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Пентагон пояснил, что в отношении планов присутствия ВС США в Сирии ничего не изменилось
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Пентагон пояснил, что в отношении планов присутствия ВС США в Сирии ничего не изменилось 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 5 апреля. /ТАСС/. Позиция США по поводу присутствия американских вооруженных сил в Сирии по сути не изменилась после заявлений Белого дома. Об этом в четверг на брифинге в пресс-центре Пентагона сообщил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.
Ему был задан вопрос о том, какие изменения в подходе США к военному присутствию в Сирии подразумевают последние по времени заявления Белого дома. «Мы всегда так и думали: как только мы положим конец ИГ в Сирии, мы скорректируем наше присутствие там. Так что в этом отношении по сути ничего не изменилось», — пояснил он, добавив, что никаких временных рамок для вывода американских ВС из Сирии не установлено.
29 марта президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что с завершением боевой операции против ИГ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация) дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл. По его словам, США очень скоро уйдут из арабской страны.
Однако, согласно источникам американской телекомпании CNN, на состоявшемся на текущей неделе заседании Совета национальной безопасности при Белом доме выдвинутый на пост госсекретаря США Майкл Помпео и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд высказались против вывода американских войск из Сирии.
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