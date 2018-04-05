Россия осталась крупнейшим импортером угля на Украину

США и В январе-марте 2018 года на Украину было импортировано 5,7 млн тонн угля, крупнейшими поставщиками являлись Россия Канада , следует из данных государственной фискальной службы страны.

Как отмечает УНИАН , за отчетный период Украина на 33,3% увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 760,5 млн долларов.

Импорт угля из России в денежном выражении в первые три месяца 2018 года достиг 472,4 млн долларов, из США — 219,9 млн долларов. Из Канады Украине было импортировано угля на сумму 48,4 млн долларов.

В начале года со ссылкой на таможенные данные украинской государственной фискальной службы сообщалось, что доля России в импорте угля Украиной составила 56,57%. Аналогичные данные приводились ведомством по состоянию на январь-сентябрь 2017 года, когда основным поставщиком угля для Украины осталась Россия, которая поставила более половины этого вида топлива.

Между тем, в ноябре 2017 года министерство экономического развития и торговли Украины сообщило о введении санкций против 18 российских компаний, в том числе поставщика угля антрацитовой группы «Южтранс».