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Россия осталась крупнейшим импортером угля на Украину
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Россия осталась крупнейшим импортером угля на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В январе-марте 2018 года на Украину было импортировано 5,7 млн тонн угля, крупнейшими поставщиками являлись Россия, США и Канада, следует из данных государственной фискальной службы страны.
Как отмечает УНИАН, за отчетный период Украина на 33,3% увеличила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 760,5 млн долларов.
Импорт угля из России в денежном выражении в первые три месяца 2018 года достиг 472,4 млн долларов, из США — 219,9 млн долларов. Из Канады Украине было импортировано угля на сумму 48,4 млн долларов.
В начале года со ссылкой на таможенные данные украинской государственной фискальной службы сообщалось, что доля России в импорте угля Украиной составила 56,57%. Аналогичные данные приводились ведомством по состоянию на январь-сентябрь 2017 года, когда основным поставщиком угля для Украины осталась Россия, которая поставила более половины этого вида топлива.
Между тем, в ноябре 2017 года министерство экономического развития и торговли Украины сообщило о введении санкций против 18 российских компаний, в том числе поставщика угля антрацитовой группы «Южтранс».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Киев, с одной стороны, говорит о России как о «стране-агрессоре», а с другой — интенсивно налаживает с ней экономические связи.
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