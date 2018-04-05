Андрей Бузаров: Отношения Украины с Турцией и Ираном не могут быть лучше

Украина , исходя из последних событий, является союзником США и в части „Северного Потока-2“, и в ситуации на Донбассе. Противостоит США блок Китай-Россия и другие страны. Будет ли Украина нейтральной, пока неизвестно. На данный момент, мы, как партнер Америки, политически и экономически противостоим Российской Федерации Китаю », — сообщил Бузаров.

Тем не менее, добавил он, Украина имеет хорошие отношения и с Турцией , и с Ираном . Они не могут быть сейчас хуже, но и не могут быть и лучше. Например, Иран нестабилен в понимании международного мира и США, американские санкции с него полностью не сняты и эта страна полноценно не выходит на мировые рынки.

Что же до Турции, то здесь ситуация для украинской стороны получше — по прогнозам правоведа, турки в ближайшие 5-7 лет будут активно инвестировать в Украину.

Вместе с тем, Бузаров подчеркнул, что США не может повлиять на взаимоотношения Турции и Ирана с Россией. И на сегодняшний день для всех очевиден стратегический и экономический союз этих трех государств. Это прагматика, реальная политика, — напоминает юрист.