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Андрей Бузаров: Отношения Украины с Турцией и Ираном не могут быть лучше
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Андрей Бузаров: Отношения Украины с Турцией и Ираном не могут быть лучше 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Украина, исходя из последних событий, является союзником США и в части „Северного Потока-2“, и в ситуации на Донбассе. Противостоит США блок Китай-Россия и другие страны. Будет ли Украина нейтральной, пока неизвестно. На данный момент, мы, как партнер Америки, политически и экономически противостоим Российской Федерации и Китаю», — сообщил Бузаров.
Тем не менее, добавил он, Украина имеет хорошие отношения и с Турцией, и с Ираном. Они не могут быть сейчас хуже, но и не могут быть и лучше. Например, Иран нестабилен в понимании международного мира и США, американские санкции с него полностью не сняты и эта страна полноценно не выходит на мировые рынки.
Что же до Турции, то здесь ситуация для украинской стороны получше — по прогнозам правоведа, турки в ближайшие 5-7 лет будут активно инвестировать в Украину.
Вместе с тем, Бузаров подчеркнул, что США не может повлиять на взаимоотношения Турции и Ирана с Россией. И на сегодняшний день для всех очевиден стратегический и экономический союз этих трех государств. Это прагматика, реальная политика, — напоминает юрист.
«В ближайшие пять лет этот блок будет крепким и будет противостоять военно-политическому влиянию США и НАТО, а также остальных союзников США, не входящих в НАТО. Эрдоган и Путин похожи и им проще договориться друг с другом, чем Эрдогану, скажем, с Трампом. Ирану же, вопреки тому, что это — в отличие от РФ и Турции — теократическое, исламское государство, ему выгодно быть с Россией. Так как пока только Москва может дать Ирану определенные гарантии безопасности против США», — прикинул политолог-международник.
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