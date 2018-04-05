Американский сенатор заявил, что США дополнят законодательство для передачи Киеву вооружения

Американский сенатор Роберт Портман в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что США после соответствующих изменений в законодательстве будут готовы предложить Украине оборонительное вооружение для защиты от снайперских выстрелов.

«Сейчас проходят дополнения в законодательстве США, которые позволят нам предложить снайперский пакет для Украины — это оборонительное вооружение, которое позволит защищаться от снайперских выстрелов для украинской армии», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Кроме того, Портман подчеркнул, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО

Ранее США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.