США ударят по «кремлевскому списку»

Новый удар США: российских бизнесменов накроет санкциями

Как минимум шесть российских бизнесменов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным , попадут под экономические санкции США в пятницу, 6 апреля, сообщают американские СМИ. По данным анонимных источников, предприниматели находятся в «кремлевском списке» и принимали участие во вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. При этом за усиление давления на Кремль выступают как демократы, так и республиканцы.

Окончательное число российских бизнесменов, попадающих под «американский удар», пока не определено, но по меньшей мере шесть человек, чье состояние превышает $1 млрд, встретятся с неизвестными пока что санкциями, отметили в Белом доме.

WP подчеркивает, что на Дональда Трампа продолжают давить члены как Республиканской, так и Демократической партии с требованием усилить нажим на Кремль и предпринять «решительные действия против Путина». Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью с газетой заявил, что Вашингтону следует «вдарить по России и лишить их покупателей [нефти и газа]».

Шестерка бизнесменов, попадающая под новые санкции, может быть связана со скандалом о якобы вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году.

В среду, 4 апреля, телеканал CNN сообщил, что за последние несколько недель спецпрокурор США Роберт Мюллер допросил двух российских бизнесменов. Еще один предприниматель из РФ получил запрос от Мюллера по почте. У одного из двух допрошенных были изучены электронные девайсы. Имена россиян не раскрываются, но известно, что один из них был задержан американскими спецслужбами в Нью-Йорке в аэропорту, куда прилетел на частном самолете. Другой допрошенный встретился с Мюллером в ходе поездки в Штаты.

Бизнесменам задавали вопросы по поводу их возможного участия в незаконном финансировании президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году — кандидаты в президенты США не имеют права получать денежную помощь от иностранцев. Источники CNN, связанные с расследованием, сообщают, что российские бизнесмены могли передавать Трампу деньги через фирмы в США и НКО — или же через подставных частных лиц, являющихся гражданами Штатов.

Неизвестно, получил ли спецпрокурор Мюллер какую-либо новую информацию.

15 марта США ввели санкции в отношении россиян, обвиненных ранее во «вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году. В список попали 14 физических лиц и российская организация «Агентство интернет-исследований». Глава американского минфина Стивен Мнучин отметил, что США будут вводить дополнительные санкции против России в соответствии с законом CAATSA.

«Министерство финансов [США] планирует ввести дополнительные санкции в рамках CAATSA на базе информации нашего разведсообщества с тем, чтобы привлечь к ответственности представителей российского правительства и олигархов за их дестабилизирующую деятельность путем отсечения им доступа к американской финансовой системе», — предупредил Мнучин.

Северная Корея. Появление «кремлевского доклада» тоже связано с требованиями закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA), принятым в конце лета 2017 года. Кроме России, «врагами Америки» в докладе были названы Иран

В 243-й статье CAATSA упоминается еще один доклад под названием «О незаконном финансировании, связанном с Российской Федерацией». Глава Минфина должен представить его конгрессу не позднее 2 августа 2018 года.

Хиллари Клинтон. Напомним, что 16 февраля офис спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявил обвинения 13 гражданам Российской Федерации, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году. Россиян обвинили в сговоре против США и мошенничестве. По версии следствия, с июня 2016 года они занимались организацией протестных акций в США и пытались распространить «дискредитирующую информацию» о кандидатах в президенты США Теде Крузе, Марко Рубио

Кремль не был впечатлен выводами американских следователей — например, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в докладе Мюллера нет никаких существенных доказательств «российского вмешательства» в американские дела.

Такую же позицию выразил и сам российский лидер Владимир Путин.

Президент отметил, что Капитолийский холм не предоставил никаких сведений, конкретных материалов дела, подробностей и данных России, чтобы их рассматривать и совместно обсуждать. Кроме того, Путин обратил внимание, что обвиняемые во «вмешательстве» в американские выборы российские граждане никак не связаны с властями РФ.

В конце января американские власти обнародовали так называемый «кремлевский доклад» — список лиц, якобы близких к Владимиру Путину. В него попали более 200 высокопоставленных чиновников и крупных бизнесменов. Свои фамилии в списке могут найти руководители администрации президента России и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев . Всего в список попали 210 человек — 96 российских миллиардеров и 114 чиновников.

После публикации «кремлевского доклада» Стивен Мнучин подчеркнул, что он станет основанием для последующего расширения антироссийских санкций.

«Не могу обещать вам, что это будет в течение месяца, но заверяю, мы будем делать это так скоро, как только можем. В течение нескольких месяцев вы увидите, может, даже и в течение месяца, но я должен быть осторожен в прогнозах, поскольку необходимо проделать много работы», — пообещал министр финансов США.

Хизер Нойерт. По мнению американских властей, из-за санкций оборонно-промышленный комплекс России уже потерял миллиарды долларов. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США