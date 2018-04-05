Россия остается крупнейшим экспортером угля на Украину

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы Украины

Из РФ поступил уголь на 472,3 млн долларов (доля в импорте 62,12%), из США — на 219 млн долларов (28,92%), из Канады — на 48 млн долларов (6,36%), из других стран — на 19,7 млн долларов (2,6%).

Как отмечается, Украина в январе-марте 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 57,6%, до 5,745 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным поставщиком угля остается Россия.

При этом Украина в январе-марте 2018 года сократила экспорт каменного угля и антрацита на 67,2%, до 43,338 тысячи тонн. В частности, в РФ было экспортировано угля на 4,597 миллиона долларов, в Словакию — на 3,201 миллиона долларов, в Венгрию — на 2 тысячи долларов.

В результате вооружённого конфликта в Донбассе украинские власти потеряли доступ к большинству рудников. Более того, именно на юго-востоке страны расположены все шахты, где добывается антрацит. Таким образом, на территории, подконтрольной Киеву, нет ни одной такой шахты, а 50% тепловых электростанций Украины работают на этой марке угля.