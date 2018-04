Чего Трамп хочет от Путина? 

В 2013 году Трамп во время поездки в Россию возбужденно говорил о встрече с Путиным. «Как вы думаете, Путин в ноябре приедет на конкурс „Мисс Вселенная“ в Москве , и если приедет, станет он моим новым лучшим другом?» — написал он в июне. Когда Трамп приехал в Москву, Кремль дал понять, что Путин может посетить конкурс. «Но шло время, его пребывание в Москве приближалось к концу, а Трамп ничего больше о Путине не слышал. Он начал беспокоиться, — пишут Дэвид Корн (David Corn) и Майкл Исикофф (Michael Isikoff) в своей книге „Русская рулетка. История о войне Путина против Америки и об избрании Дональда Трампа“ (Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump). — Он постоянно спрашивал: „Приедет Путин или нет?“. Вскоре Трампу сказали, что Путин не успевает из-за пробок. Это как будто предмет твоего обожания заявляет тебе: „Знаешь, мне очень хотелось бы приехать к тебе на вечеринку, но… гм… у меня тут дела. Давай в другой раз“.