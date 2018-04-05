Чего Трамп хочет от Путина?

Дональду Трампу нелегко. Он просто хотел подружиться с Владимиром Путиным . Он просто знал, что если они проведут какое-то время вместе, между ними проскочит искра, и они почувствуют, что знают друг друга всю жизнь. Но Путин отверг его, и Трамп, как страдающий от безнадежной любви идиот, хочет добиться невозможного.

В 2013 году Трамп во время поездки в Россию возбужденно говорил о встрече с Путиным. «Как вы думаете, Путин в ноябре приедет на конкурс „Мисс Вселенная“ в Москве , и если приедет, станет он моим новым лучшим другом?» — написал он в июне. Когда Трамп приехал в Москву, Кремль дал понять, что Путин может посетить конкурс. «Но шло время, его пребывание в Москве приближалось к концу, а Трамп ничего больше о Путине не слышал. Он начал беспокоиться, — пишут Дэвид Корн (David Corn) и Майкл Исикофф (Michael Isikoff) в своей книге „Русская рулетка. История о войне Путина против Америки и об избрании Дональда Трампа“ (Russian Roulette: The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump). — Он постоянно спрашивал: „Приедет Путин или нет?“. Вскоре Трампу сказали, что Путин не успевает из-за пробок. Это как будто предмет твоего обожания заявляет тебе: „Знаешь, мне очень хотелось бы приехать к тебе на вечеринку, но… гм… у меня тут дела. Давай в другой раз“.

Поэтому на сей раз Трамп сделал Путину предложение, от которого ему будет трудно отказаться: приезжай в Белый дом, и я расстелю для тебя красную ковровую дорожку.

Именно об этом российское правительство сообщило на этой неделе, объявив, что во время недавнего телефонного разговора Трамп пригласил Путина на встречу в Вашингтон. Аппарат Трампа подтвердил только то, что два президента „обсудили вопрос о двусторонней встрече, которая может пройти в недалеком будущем в нескольких местах, в том числе, в Белом доме“.

Так чего же Трамп хочет от Путина? И чего Путин хочет от Трампа?

При иных обстоятельствах мы бы не думали так много о России. Товарооборот и объем услуг между двумя странами крохотный, особенно на фоне наших ведущих торговых партнеров, таких как Китай Канада . На его долю приходится менее одного процента нашего экспорта и нашего импорта. Да, у нас с русскими есть торговый дефицит, но из-за этого Трампу вряд ли стоит волноваться. Россия не экспортирует свою культуру по всему миру, да и по объемам экономики она занимает лишь 12-е место в мире, будучи игроком средней руки. Во многом эта страна лишь бледная тень Советского Союза, с которым США боролись за мировое господство. Влияние России, в отличие от прежних времен, не выходит далеко за пределы ее собственного региона.

Тем не менее, Путин все равно способен доставлять неприятности и создавать проблемы, осуществляя вторжения, срывая выборы и периодически убивая людей. Если он надеялся, что помощь Трампу на выборах даст ему ощутимые дивиденды, то он наверняка разочаровался. Отношения между двумя странами только ухудшаются, хотя Трамп часто утверждает, что нам необходимо ладить. Во многом это объясняется тем, что почти все в американской государственной власти — конгресс, внешнеполитический истэблишмент, а порой и его собственные помощники — выступают против очевидных желаний Трампа. В прошлом году конгресс ввел новые санкции против России (Трамп подписал этот законопроект без особого желания). В декабре администрация утвердила поставку оружия на Украину , чтобы та смогла защититься от российской агрессии. Вместе с 20 другими странами мы только что выдворили российских дипломатов в знак протеста против предполагаемого отравления в Англии нервно-паралитическим отравляющим веществом перебежчика из России.

Короче говоря, Трамп не оправдал надежды Путина, на что бы тот ни надеялся. Отчасти это произошло из-за того, что Трамп не смог преодолеть те силы, которые настаивают на более жесткой позиции против России, а еще потому что ему просто не хочется заниматься всей той политической рутиной, которая необходима для исполнения его желаний. Для него должность президента это нечто личное. Он думает, что сможет отговорить Ким Чен Ына от его программы ядерного оружия; и скорее всего, его больше беспокоит то, нравится он или нет Владимиру Путину, нежели детали американской позиции по отношению к России.

Что касается Путина, то он получил кое-что из того, чего хотел добиться своими действиями в 2016 году. Хиллари Клинтон , которую он презирает, не стала президентом, а западная демократия в целом дискредитирована злокозненной пропагандой и избранием в Америке такого клоуна. Но события прошлого года показали, что Трамп не в состоянии отменить санкции и дать Путину что-то еще из того, чего он хочет, особенно если российский лидер будет и дальше убивать своих врагов столь драматическими способами.

Поэтому Трамп сумел обеспечить Путину в лучшем случае только символические победы. Во время телефонного разговора, когда Путин получил приглашение посетить Белый дом, Трамп поздравил его с победой на выборах, хотя помощники по национальной безопасности в тезисах к беседе большими буквами написали ему „НЕ ПОЗДРАВЛЯТЬ“. Так что Путин знает, что Трамп продолжает им восхищаться, хотя он бросает за решетку и убивает многих из тех, кого считает угрозой для себя.

А визит в Белый дом добавит Путину веса и создаст ему определенный статус, поскольку его примет самый влиятельный мировой лидер, причем примет с несомненным подобострастием.

Но если все пройдет хорошо, Трамп может получить от Путина то, что ему нужно больше всего. Путин внимательно посмотрит ему в глаза, дружески потреплет по плечу, а потом заверит его: „Да, Дональд, мы друзья“. И не важно, какова цена этого заверения.