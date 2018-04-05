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Южная Корея и США обсудят платежи за американское военное присутствие
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Южная Корея и США обсудят платежи за американское военное присутствие 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. США и Южная Корея проведут 11-12 апреля очередной раунд переговоров о разделении затрат на пребывание на юге Корейского полуострова американских войск, сообщило в четверг министерство иностранных дел Республики Корея.
Южнокорейские налогоплательщики вынуждены платить за американское военное присутствие, согласно двустороннему договору, четырехлетний срок действия которого истекает в конце этого года. Сейчас стороны пытаются договориться о новом соглашении.
Как сообщает МИД Южной Кореи, в переговорах на острове Чеджудо примут участие дипломаты и военные двух стран.
"Правительство (Южной Кореи) приложит все усилия для достижения рациональных и взаимоприемлемых переговоров, которые позволили бы создать стабильные условия для пребывания американский войск в Корее, укрепить совместную обороноспособность и союзнические отношения (с США) и убедить наш парламент и народ страны", — говорится в сообщении МИД.
В последний раз переговоры США и Южной Кореи о затратах на американские войска и их вооружения проходили 7-9 марта в Гонолулу (штат Гавайи, США).
По данным южнокорейского агентства Рёнхап, в прошлом году плата Южной Кореи США составила 950,7 миллиарда вон (около 896,5 миллиона долларов).
В настоящее время в Южной Корее размещены 28,5 тысячи американских военнослужащих.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что союзники США должны «платить справедливую цену» за защиту, которую им предоставляет Америка. Так, в прошлом году Трамп проинформировал Южную Корею, что было бы «уместно» заплатить 1 миллиард долларов за размещение американской системы противоракетной обороны THAAD, направленной на защиту от ракет КНДР. Однако впоследствии представители Пентагона и госдепартамента заявили, что за размещение системы заплатят сами США.
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