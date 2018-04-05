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В МИД России прокомментировали планы США продолжать предоставлять помощь Прибалтике
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В МИД России прокомментировали планы США продолжать предоставлять помощь Прибалтике 

RT на русском 6 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
США, предоставляя военную помощь странам Балтии, продолжают создание плацдарма силы и подталкивают союзников на повышение военных бюджетов. Такое мнение выразил замглавы МИД России Александр Грушко.
«США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%», — цитирует его РИА Новости.
По словам Грушко, «здесь видна заинтересованность США в том, чтобы эти деньги тратились прежде всего на приобретение американских вооружений».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать отправлять американских солдат в страны Балтии.
RT на русском: последние новости
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