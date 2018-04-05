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США ждут от Китая уступок в торговом споре
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Пока вы спали: Россия "беспрецедентно уступила" Турции

США ждут от Китая уступок в торговом споре 

Говорит Москва 43 минуты назад
Фото: Капитал страны
Ранее власти КНР решили на четверть повысить пошлины на 106 американских товаров. Это стало ответом на аналогичные действия США.
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