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Трамп: США продолжат отправлять солдат в страны Балтии
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Трамп: США продолжат отправлять солдат в страны Балтии 

РИА «ФедералПресс» 22 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать отправлять американских солдат в страны Балтии.
Об этом говорится в Декларации безопасности США и стран Балтии, которую одобрили главы всех четырех государств.
Согласно документу, Соединенные штаты намерены продолжать отправку солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Латвии, Литвы и Эстонии в развитии национальной обороны.
Трамп заявил, что страны Балтии являются хорошими союзниками и США всегда поддерживали их суверенитет.
Напомним, на этой неделе глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел рассказал, почему американские военные находятся в Сирии. По его словам, американцы наводят порядок в освобожденных от террористов районах.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Трамп: США продолжат отправлять солдат в страны Балтии «Мы наводим порядок». Американский генерал рассказал, зачем США оставаться в Сирии Британские ученые не знают, где был произведен «Новичок»
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