Трамп: США продолжат отправлять солдат в страны Балтии 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать отправлять американских солдат в страны Балтии.
Об этом говорится в Декларации безопасности США и стран Балтии, которую одобрили главы всех четырех государств.
Согласно документу, Соединенные штаты намерены продолжать отправку солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Латвии, Литвы и Эстонии в развитии национальной обороны.
Трамп заявил, что страны Балтии являются хорошими союзниками и США всегда поддерживали их суверенитет.
Напомним, на этой неделе глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел рассказал, почему американские военные находятся в Сирии. По его словам, американцы наводят порядок в освобожденных от террористов районах.