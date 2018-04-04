Трамп: США продолжат отправлять солдат в страны Балтии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен продолжать отправлять американских солдат в страны Балтии.

Об этом говорится в Декларации безопасности США и стран Балтии, которую одобрили главы всех четырех государств.

Литвы и Согласно документу, Соединенные штаты намерены продолжать отправку солдат для усиления сдерживания и поддержки усилий Латвии Эстонии в развитии национальной обороны.

Трамп заявил, что страны Балтии являются хорошими союзниками и США всегда поддерживали их суверенитет.