ЕС отказался отменять сделку с Ираном под давлением США

Евросоюз отказался отменять ядерную сделку с Ираном , несмотря на давление США . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники.

"Это не позиция Европы", — прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг заявлений Вашингтона о выработке дополнительного соглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) неназванный дипломат в беседе с корреспондентом информагентства.

По его словам, европейские и американские представители обсуждают «не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД».

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из СВПД, если европейские страны не смогут «исправить чудовищные недостатки соглашения».

Францией и В данный момент Вашингтон ведет переговоры с Великобританией Германией в рамках недавно созданной рабочей группы по обсуждению сделки с Ираном.