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ЕС отказался отменять сделку с Ираном под давлением США
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ЕС отказался отменять сделку с Ираном под давлением США 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Евросоюз отказался отменять ядерную сделку с Ираном, несмотря на давление США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатические источники.
"Это не позиция Европы", — прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг заявлений Вашингтона о выработке дополнительного соглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) неназванный дипломат в беседе с корреспондентом информагентства.
По его словам, европейские и американские представители обсуждают «не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД».
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из СВПД, если европейские страны не смогут «исправить чудовищные недостатки соглашения».
В данный момент Вашингтон ведет переговоры с Великобританией, Францией и Германией в рамках недавно созданной рабочей группы по обсуждению сделки с Ираном.
Напомним, что СВПД был заключен 14 июля 2015 года при участии России, США, Великобритании, Китая, Франции и ФРГ. Достигнутое соглашение позволило снять с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.
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