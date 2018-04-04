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Дональд Трамп рассказал, кто не желает ладить с Россией на мировой политической арене
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Дональд Трамп рассказал, кто не желает ладить с Россией на мировой политической арене 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Американский президент поделился этой мыслью с лидерами из стран Балтии на рабочем завтраке.
Американский президент Дональд Трамп провел с лидерами стран Балтии — президентами Литвы, Латвии и Эстонии — рабочий завтрак, в ходе которого сделал несколько заявлений. Поводом к приглашению президентов балтийских стран стало столетие со дня провозглашения ими независимости.
В ходе завтрака, Трамп, например, заявил о намерении вывести войска из Сирии, но уточнять, когда США это сделают, не стал. Также Трамп сообщил о мобилизации американской армии на границе с Мексикой.
Традиционно ни одно политическое заседание не обходится без упоминания России. Трамп и на Балтийском саммите столетия, как назвали это мероприятие, в очередной раз заявил, что никто так жестко не действовал в адрес России, чем он: «…наверное, никто не был более жестким для России, чем Дональд Трамп».
При этом подчеркнул, что надеется на отличный диалог с Путиным.
Ранее Дональд Трамп неоднократной заявлял, что с Россией выгодно и важно дружить, а не враждовать. Об этом же он заявил дорогим гостям из стран Балтии.
— Если бы мы ладили с Россией, это было бы неплохо. С этим согласны почти все, кроме очень глупых людей, — заявил Трамп.
Подобная позиция, однако, не помешала США на прошлой неделе выслать 60 российских дипломатов, получив в ответ закрытие американского Генконсульства в Санкт-Петербурге.
Также примечательным стал тот факт, что, несмотря на рекомендации не делать этого, Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента. Что вызвало гневную критику в исполнении его политического оппонента Джона Маккейна, который заявил, что Трамп, поздравляющий тиранов, не может быть лидером Свободного мира.
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