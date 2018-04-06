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Торговой войны между США и КНР нет, заявили в министерстве финансов США
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Торговой войны между США и КНР нет, заявили в министерстве финансов США 

РИА Новости 6 апреля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Торговой войны между США и КНР нет, Вашингтон не ставит себе такой цели, но готов защищать свои интересы, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
В пятницу в эфире телеканала CNBC министра спросили, означают ли взаимные действия США и КНР по введению пошлин торговой войной.
"Нет. Наша цель по-прежнему не торговая война с ними (КНР — ред.). Но позвольте мне ясно сказать: президент (Дональд) Трамп с самого начала сказал, что мы собираемся защищать свободную и честную торговлю", — сказал Мнучин.
"С одной стороны мы хотим продолжать переговоры, а с другой президент абсолютно готов защищать наши интересы", — добавил министр.
Торговой войны между США и КНР нет, но Вашингтон готов защищать свои интересы — министр финансов
Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.
В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.
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