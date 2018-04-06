Торговой войны между США и КНР нет, заявили в министерстве финансов США

В пятницу в эфире телеканала CNBC министра спросили, означают ли взаимные действия США и КНР по введению пошлин торговой войной.

"Нет. Наша цель по-прежнему не торговая война с ними (КНР — ред.). Но позвольте мне ясно сказать: президент (Дональд) Трамп с самого начала сказал, что мы собираемся защищать свободную и честную торговлю", — сказал Мнучин.

"С одной стороны мы хотим продолжать переговоры, а с другой президент абсолютно готов защищать наши интересы", — добавил министр.

Торговой войны между США и КНР нет, но Вашингтон готов защищать свои интересы — министр финансов

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.