США решили и дальше присутствовать в Сирии 

Такое решение приняла администрация США, сообщил ТАСС директор национальной разведки США Дэниел Коутс.
По его словам, решение было выработано во вторник на заседании Совета национальной безопасности Белого дома, которое прошло под председательством президента США Дональда Трампа. Белый дом пообещал распространить официальное заявление позднее.
Во вторник президент США Дональд Трамп на встрече с президентами стран Балтии отметил, что «очень серьезно» рассматривает вывод американских войск из Сирии. Он расценил военное вмешательство США слишком дорогостоящим и выгодным в первую очередь другим странам.