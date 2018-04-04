Россия, Иран и Турция убеждены, что конфликт в Сирии можно решить только политическим путём

Россия, Турция и Иран убеждены, что военного решения конфликта в Сирии не существует, его можно решить только через политический процесс. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трёх стран по итогам переговоров в Анкаре , сообщает РИА «Новости»

« (Лидеры. — Прим. ред.) выразили свою убеждённость, что не может быть военного решения сирийского конфликта и что этот конфликт может быть завершён только через политический процесс путём переговоров», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте президента Ирана.