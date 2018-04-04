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Россия, Иран и Турция убеждены, что конфликт в Сирии можно решить только политическим путём
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Россия, Иран и Турция убеждены, что конфликт в Сирии можно решить только политическим путём 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Россия, Турция и Иран убеждены, что военного решения конфликта в Сирии не существует, его можно решить только через политический процесс. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трёх стран по итогам переговоров в Анкаре, сообщает РИА «Новости».
« (Лидеры. — Прим. ред.) выразили свою убеждённость, что не может быть военного решения сирийского конфликта и что этот конфликт может быть завершён только через политический процесс путём переговоров», — говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте президента Ирана.
Вооружённый конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Его урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Состоявшийся в январе 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой попыткой собрать на одной площадке для переговоров широкий состав участников.
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