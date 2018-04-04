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Россия, Турция и Иран уверены, что военного решения конфликта в Сирии нет
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Россия, Турция и Иран уверены, что военного решения конфликта в Сирии нет 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. РФ, ИРАН И ТУРЦИЯ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО НЕТ ВОЕННОГО РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В САР, ЕГО МОЖНО РЕШИТЬ ТОЛЬКО ПУТЕМ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА — ЗАЯВЛЕНИЕ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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