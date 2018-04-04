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Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление по Сирии
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Президенты России, Турции и Ирана подписали заявление по Сирии
РИА Новости
55 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
ПРЕЗИДЕНТЫ РФ,
ТУРЦИИ
И
ИРАНА
ПОДПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО
СИРИИ
, В КОТОРОМ СОГЛАСИЛИСЬ ПРОДОЛЖАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ МИРА В САР — САЙТ РОУХАНИ
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