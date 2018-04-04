Хиллари Клинтон назвала Владимира Путина «женоненавистником мирового масштаба»

Как известно, между Хиллари Клинтон и Владимиром Путиным давно нет симпатии. Выступая в коворкинге «Крыло» в Нью-Йорке , бывший госсекретарь США в очередной раз упомянула российского президента, который в марте снова был избран на очередной срок.

Хиллари Клинтон во время одного из своих выступлений

70–летняя Хиллари Клинтон в своей речи назвала Владимира Путина «женоненавистником мирового масштаба», который использует тактику страха против женщин.

Российский лидер получает удовольствие, запугивая людей,

— говорит она.

Клинтон напомнила собравшимся о встрече Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель Сочи в январе 2007 года, когда во время мероприятия в комнате появилась собака российского президента:

Он знал, что Меркель боится собак.

Хилари сказала присутствующим, что догадывается, почему тогда в комнату впустили большую черную собаку:

Это предназначалось для запугивания и смущения Меркель, которая является одним из великих лидеров. Он получил удовольствие. Он просто такой.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Клинтон продолжила свою мысль о мизогинии Путина:

Я понимаю, почему он делает это — чтобы самоутвердиться как мужчина. Он боится собственной слабости. В России нет ни успешной политики, ни экономики. Запугивание — это все, что у них есть.

Это не первый раз, когда Хиллари Клинтон публично высказывается негативно о российском лидере, в 2008 году она даже заявила, что у Владимира Путина не может быть души по определению, так как он бывший сотрудник КГБ.

Владимир Путин