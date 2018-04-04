Хиллари Клинтон назвала Владимира Путина «женоненавистником мирового масштаба» 

Как известно, между Хиллари Клинтон и Владимиром Путиным давно нет симпатии. Выступая в коворкинге «Крыло» в Нью-Йорке, бывший госсекретарь США в очередной раз упомянула российского президента, который в марте снова был избран на очередной срок.
Хиллари Клинтон во время одного из своих выступлений
70–летняя Хиллари Клинтон в своей речи назвала Владимира Путина «женоненавистником мирового масштаба», который использует тактику страха против женщин.
Российский лидер получает удовольствие, запугивая людей,
— говорит она.
Клинтон напомнила собравшимся о встрече Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи в январе 2007 года, когда во время мероприятия в комнате появилась собака российского президента:
Он знал, что Меркель боится собак.
Хилари сказала присутствующим, что догадывается, почему тогда в комнату впустили большую черную собаку:
Это предназначалось для запугивания и смущения Меркель, которая является одним из великих лидеров. Он получил удовольствие. Он просто такой.
Владимир Путин и Ангела Меркель
Клинтон продолжила свою мысль о мизогинии Путина:
Я понимаю, почему он делает это — чтобы самоутвердиться как мужчина. Он боится собственной слабости. В России нет ни успешной политики, ни экономики. Запугивание — это все, что у них есть.
Это не первый раз, когда Хиллари Клинтон публично высказывается негативно о российском лидере, в 2008 году она даже заявила, что у Владимира Путина не может быть души по определению, так как он бывший сотрудник КГБ.
Владимир Путин