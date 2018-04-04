Генштаб РФ усомнился в законном пребывании в Сирии войск коалиции во главе с США 

Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что российсие военные, в отличие от международной антитеррористической коалиции, законно находятся на территории Сирии. Об этом он рассказал 4 апреля на VII Московской конференции по международной безопасности, сообщил «Интерфакс».
Нахождение российской группировки войск на сирийской территории абсолютно легитимно, чего нельзя сказать о международной антитеррористической коалиции под руководством США
— Сергей Рудской.
Он напомнил, что когда российская армия прибыла в Сирию, ей пришлось столкнуться с террористами, которых подготовили противники.
Лидеры террористических формирований проходили подготовку в специальных лагерях под руководством опытных инструкторов. В отрядах действовали военные советники из стран Ближнего Востока и ряда западных государств
— Сергей Рудской.
Он добавил, что боевики были хорошо организованы, а также вооружены стрелковой и военной техникой.
В среду Генштаб РФ сообщил о том, что террористическая организация «Исламское государство»* практически полностью прекратила свою деятельность на территории Сирии. В ведомстве рассказали, что российскими ВКС сирийские военные во время операции по борьбе с ИГ* уничтожили более 65 тысяч боевиков. При поддержке российских и иранских военных было освобождено около 113 тысяч квадратных метров территории Сирии и 1,245 тысячи населенных пунктов.
*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.