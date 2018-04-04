Ещё
Генштаб РФ усомнился в законном пребывании в Сирии войск коалиции во главе с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генштаб РФ усомнился в законном пребывании в Сирии войск коалиции во главе с США 

360tv.ru 23 минуты назад
Начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что российсие военные, в отличие от международной антитеррористической коалиции, законно находятся на территории Сирии. Об этом он рассказал 4 апреля на VII Московской конференции по международной безопасности, сообщил «Интерфакс».
Нахождение российской группировки войск на сирийской территории абсолютно легитимно, чего нельзя сказать о международной антитеррористической коалиции под руководством США
— Сергей Рудской.
Он напомнил, что когда российская армия прибыла в Сирию, ей пришлось столкнуться с террористами, которых подготовили противники.
Лидеры террористических формирований проходили подготовку в специальных лагерях под руководством опытных инструкторов. В отрядах действовали военные советники из стран Ближнего Востока и ряда западных государств
— Сергей Рудской.
Он добавил, что боевики были хорошо организованы, а также вооружены стрелковой и военной техникой.
В среду Генштаб РФ сообщил о том, что террористическая организация «Исламское государство»* практически полностью прекратила свою деятельность на территории Сирии. В ведомстве рассказали, что российскими ВКС сирийские военные во время операции по борьбе с ИГ* уничтожили более 65 тысяч боевиков. При поддержке российских и иранских военных было освобождено около 113 тысяч квадратных метров территории Сирии и 1,245 тысячи населенных пунктов.
*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.
360tv.ru: последние новости
Личный врач Трампа возглавит министерство по делам ветеранов Генсек ООН назвал отношения России и США близкими к «холодной войне» Британский солдат погиб в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе291
Украине «перекроют» Керченский пролив819
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»163
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Путин заявил о полном разгроме ИГ423
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение