Генштаб РФ усомнился в законном пребывании в Сирии войск коалиции во главе с США

Нахождение российской группировки войск на сирийской территории абсолютно легитимно, чего нельзя сказать о международной антитеррористической коалиции под руководством США

— Сергей Рудской.

Он напомнил, что когда российская армия прибыла в Сирию, ей пришлось столкнуться с террористами, которых подготовили противники.

Лидеры террористических формирований проходили подготовку в специальных лагерях под руководством опытных инструкторов. В отрядах действовали военные советники из стран Ближнего Востока и ряда западных государств

— Сергей Рудской.

Он добавил, что боевики были хорошо организованы, а также вооружены стрелковой и военной техникой.

В среду Генштаб РФ сообщил о том, что террористическая организация «Исламское государство» * практически полностью прекратила свою деятельность на территории Сирии. В ведомстве рассказали, что российскими ВКС сирийские военные во время операции по борьбе с ИГ* уничтожили более 65 тысяч боевиков. При поддержке российских и иранских военных было освобождено около 113 тысяч квадратных метров территории Сирии и 1,245 тысячи населенных пунктов.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.