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США в Сирии нужен контроль над нефтяными районами, считают в Минобороны САР
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США в Сирии нужен контроль над нефтяными районами, считают в Минобороны САР 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
США ПЫТАЛИСЬ УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ НАД НЕФТЯНЫМИ РАЙОНАМИ СИРИИ, С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ОНИ СОДЕЙСТВУЮТ ИГ — ЗАМГЛАВЫ МИНОБОРОНЫ САР  РИА НОВОСТИ
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