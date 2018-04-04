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Украина начала оформление электронных виз для иностранцев
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Украина начала оформление электронных виз для иностранцев 

РИА Новости 29 минут назад
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Консульская служба министерства иностранных дел Украины начала оформление электронных виз для въезда в страну, сообщила в среду пресс-служба МИД.
"Введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, электронными визами смогут воспользоваться граждане 46 стран.
Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска.
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