Украина начала оформление электронных виз для иностранцев

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости . Консульская служба министерства иностранных дел Украины начала оформление электронных виз для въезда в страну, сообщила в среду пресс-служба МИД

"Введение электронной визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, электронными визами смогут воспользоваться граждане 46 стран.